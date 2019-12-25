Эрмитаж представит выставку работ китайского художника на тему пандемии

Она должна была открыться 15 мая.

Эрмитаж представил новую серию работ художника из Китая Чжана Хуаня, посвященную событиям пандемии коронавируса. Цикл станет частью выставки в Эрмитаже. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Проект "Чжан Хуань. В пепле истории" будет открыт в Эрмитаже до конца текучего года. В музее будет выставлена серия работ "Love" / "Любовь", посвященную событиям пандемии. Открыться выставка должна была 15 мая, но его пришлось перенести на более поздний срок.

Как рассказали в пресс-службе Эрмитажа, название выставки отсылает к трагической истории беременной женщины, скончавшейся от вируса. Всего экспозиция выставки включит в себя более 30 работ художника. Большая часть картин была создана специально для Эрмитажа.

В ближайшее время планируют открыть Гатчинский музей-заповедник.

Фото: Эрмитаж