Эрмитаж не откроется 6 июля вместе с другими музеями Петербурга

Он распахнет свои двери в середине месяца.

Государственный музей Эрмитаж не планирует распахивать свои двери 6 июля вместе с остальными учреждениями культуры Петербурга. Такое заявление сделал директор музея Михаил Пиотровский.

Накануне власти Петербурга решили ввести дополнительные послабления ограничений в городе с 6 июля. К работе смогут вернуться музеи и выставочные залы, бассейны и фитнес-залы (которые находятся не в ТЦ).

Михаил Пиотровский заявил, что сотрудники музея начинают возвращаться с удаленной работы, а в помещениях Эрмитажа проводятся санитарные работы, которые должны обезопасить посетителей и сотрудников. Музей откроется в середине июля.

Фото: Piter.TV