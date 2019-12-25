Ереван: азербайджанские ВС ракетами обстреляли окрестности города Капан

Нарушен режим прекращения огня между Баку и Ереваном.

В Ереване сообщили, что азербайджанские Вооруженные силы ракетами обстреляли окрестности города Капан. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на собственной странице на Facebook.

Уточнение: по Капану не ударили, удар был нанесен в других местах. В частности, речь идет о селе Арцваник, где в результате удара боевого беспилотника есть жертва Арцрун Ованнисян, официальный представитель Минобороны Армении

Напомним, что ранее военные заявили, что атаке подвергся именно город Капан, расположенный на территории Армении. В Баку опровергли данные сведения.

МИД Армении: Минская группа остается единственным форматом для переговоров по Карабаху.