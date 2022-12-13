Эрдоган заявил, что не видит преград для выдвижения на новый президентский срок

Глава Турции ответил на негативные высказывания оппозиции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит для себя правовых преград для выдвижения на новый президентский срок. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на митинге, организованного в провинции Денизли, расположенной на юге страны. Политик таким образом прокомментировал оппозиционные высказывания о том, что он не имеет права выдвигать свою кандидатуру в третий раз после того, как в 2018 году Турция пришла к парламентской системе правления.

Турция на выборах в 2018 году избрала новую систему правления. Хронометраж [президентских сроков] был обнулен. Президент, избранный в 2018 году, является первым президентом новой системы правления. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Оппозиционный альянс шести турецких партий заявил на прошлой неделе о том, что Эрдоган не вправе баллотироваться на новый срок. Они сослались на принятые в 2017 году правки в местную Конституцию. Он сможет выдвигать свою кандидатуру только при условии, что парламент будет распущен и в стране будут объявлены властями досрочные выборы. Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган уже дважды избирался президентом - в 2014 и 2018 годах.

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Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan