Ультраправый политик Палудан сжег еще один Коран у мечети в Копенгагене

МИД Турции вызвал посла Дании, чтобы выразить ему протест действиями местных властей.

Ультраправый политик Палудан сжег еще один Коран около мечети в столице Дании - городе Копенгагене. Очевидцами данной экстремистской акции стали местные журналисты. Представители СМИ заявили, что также очередную акцию против священной книги мусульман местный активист намерен провести около турецкого посольства. Представитель внешнеполитического ведомства Анкары объяснил, что из-за инцидента к дипломатам был вызван датский посол. Ему выразили протест из-за разешения властей государства в проведении такого мероприятия.

Напомним, 21 января Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив на это разрешение у шведских властей. После чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит рассчитывать на поддержку Анкары своей заявки на вступление в Североатлантический военный альянс. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал инцидент с сожжением Корана актом неуважения по отношению к мусульманам. А популярный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в соцсетях назвал Палудана террористом.

В Финляндии считают, что Турция не одобрит ее заявку в НАТО до середины мая.



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