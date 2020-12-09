Эрдоган прибыл в Азербайджан, который празднует "победу" в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан. Об этом пишет информационное агентство АзерТАдж.
Известно, что турецкий лидер пробудет в Азербайджане два дня. Он будет присутствовать на военном параде по поводу окончания военных действий в Нагорном Карабахе. Он пройдет на центральной площади Баку Азадлыг.
Также дипломатические источники сообщают, что вскоре Эрдоган проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Ранее Эрдоган назвал Францию расистской страной из-за футбольного скандала.
Видео: YT / ÜLKE TV
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