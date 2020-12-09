Эрдоган прибыл в Азербайджан, который празднует "победу" в Карабахе

Он проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан. Об этом пишет информационное агентство АзерТАдж.

Известно, что турецкий лидер пробудет в Азербайджане два дня. Он будет присутствовать на военном параде по поводу окончания военных действий в Нагорном Карабахе. Он пройдет на центральной площади Баку Азадлыг.

Также дипломатические источники сообщают, что вскоре Эрдоган проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее Эрдоган назвал Францию расистской страной из-за футбольного скандала.

Видео: YT / ÜLKE TV