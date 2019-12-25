Постановление властей РФ в Анкаре восприняли позитивно.

Реджеп Тайип Эрдоган оценил решение России по авиасообщению с Турцией. С соответствующим заявлением турецкий лидер выступил перед местными журналистами. Трансляция речи политика велась в Twitter-аккаунте. Постановление Москвы о возобновлении полетов с Анкарой глава государства назвал позитивным.

С продвижением вакцинации в нашей стране мы постепенно выходим из ограничительных списков других стран. Решение России мы оцениваем позитивно. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

По мнению эксперта, восстановление авиасообщения с Турцией стало результатом работы дипломатии, а также чиновников из министерства культуры и туризма. Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала возвращение рейсов на курорты Турции с 22 июня.

"Аэрофлот" с 25 июня откроет дополнительные рейсы в Стамбул.

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