Реджеп Тайип Эрдоган оценил решение России по авиасообщению с Турцией. С соответствующим заявлением турецкий лидер выступил перед местными журналистами. Трансляция речи политика велась в Twitter-аккаунте. Постановление Москвы о возобновлении полетов с Анкарой глава государства назвал позитивным.
С продвижением вакцинации в нашей стране мы постепенно выходим из ограничительных списков других стран. Решение России мы оцениваем позитивно.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
По мнению эксперта, восстановление авиасообщения с Турцией стало результатом работы дипломатии, а также чиновников из министерства культуры и туризма. Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала возвращение рейсов на курорты Турции с 22 июня.
"Аэрофлот" с 25 июня откроет дополнительные рейсы в Стамбул.
Фото: Pixabay.com
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