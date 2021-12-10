Эрдоган: Турция всё ещё не поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО

В Анкаре объяснили, что альянс не может принимать страны, поддерживающие терроризм.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция всё ещё не поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО и не может согласиться с решением принять эти страны в военный альянс. Соответствующей информацией глава государства поделился с журналистами во время совместной пресс-конференции с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

По шведскому телевидению транслировалось интервью лидеров террористических группировок. После такого мы не можем сказать "добро пожаловать в НАТО". То же самое касается и Финляндии. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Лидер Турции напомнил о том, что НАТО представляет из себя организацию по осуществлению безопасности, а не по террористической поддержке. Николас Мадуро в свою очередь поблагодарил Турцию за помощь во время пандемии коронавируса и пригласил турецкие компании заниматься бизнесом в Венесуэле. По его мнению, сейчас настало время для турецкого инвестирования в латиноамериканскую страну.

Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку встречи на высшем уровне между Россией и Турцией.

Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı

