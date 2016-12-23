Эрдоган: Турция начала укладку газопровода по дну Черного моря

Президент страны отметил, что на начальной стадии планируется добыча 10 млн кубометров газа.

Турция начала укладку газопровода по дну Черного моря. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире TRT Haber.

По словам главы государства, ведутся работы по укладке первой трубы. По ней природный газ будет попадать с месторождения Сакарья на сушу. Эрдоган отметил, что на начальной стадии планируется добыча 10 млн кубометров газа, а в будущем она увеличится до 40 млн.

Газ с Черного моря будет в системе в первом квартале 2023 года. Пик производства ожидается в 2026 году Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее Эрдоган вновь заявил о намерении Турции провести операцию в Сирии.

Видео: YouTube / CNN TÜRK