Он объяснил, как болезнь будет распространяться за первые два месяца.

Эпидемиолог предрек серьезные вспышки коронавируса в новых странах. Об этом заявил глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг "РИА Новостям". Сейчас наиболее тяжелая ситуация в Южной Корее, Италии, Иране. Туда образцы инфекции завезли китайские туристы. Эксперт полагает, что в ближайшее время вспышки болезни будут обнаружены и в других государствах.

Инфекции для распространения необходимо время, и COVID-19 распространяется не очень быстро напомнил спикер

Горстка путешественников может привести к эпидемии с тысячью пациентами уже через месяц. После второго месяца инфекция будет распространяться с той же скоростью, если не будут продуманы меры контроля. В этот же период появляются летательные случаи. К концу второго месяца их будет около двух или трех десятков.

Ранее Россия закрыла авиасообщение с Китаем из-за коронавируса.

Видео: YouTube/CBC News The National