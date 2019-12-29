Эпидемиолог предрек серьезные вспышки коронавируса в новых странах. Об этом заявил глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг "РИА Новостям". Сейчас наиболее тяжелая ситуация в Южной Корее, Италии, Иране. Туда образцы инфекции завезли китайские туристы. Эксперт полагает, что в ближайшее время вспышки болезни будут обнаружены и в других государствах.
Инфекции для распространения необходимо время, и COVID-19 распространяется не очень быстро
напомнил спикер
Горстка путешественников может привести к эпидемии с тысячью пациентами уже через месяц. После второго месяца инфекция будет распространяться с той же скоростью, если не будут продуманы меры контроля. В этот же период появляются летательные случаи. К концу второго месяца их будет около двух или трех десятков.
Ранее Россия закрыла авиасообщение с Китаем из-за коронавируса.
Видео: YouTube/CBC News The National
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