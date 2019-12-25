Энтузиаст показал, как могла бы выглядеть Alien: Isolation на Unreal Engine 5

Блогер Enfant Terrible показал обновленную версию игры по мотивам "Чужих".

Технологический энтузиаст показал, как могла бы выглядеть компьютерная игра Alien: Isolation на Unreal Engine 5. Известно, что иностранный блогер Enfant Terrible на собственном YouTube-канале регулярно делится с подписчиками роликами из несуществующих ремейков популярных виртуальных игр. На этот раз он решил дойти до проекта, который многими пользователями признается лучшей игрой по мотивам кинофильма "Чужие".

По сравнению с оригинальной версией, вышедшей в 2014 году, в глаза геймеров бросаются сильно улучшенные модели персонажей и модернизированное освещение элементов. Эти новшества стали возможны за счет использования движка Unreal Engine 5.

На текущий момент известно, что планов у студии Creative Assembly на продолжение игры после открытого финала проекта нет. Однако компания занимается работой над шутером по новой франшизе.

Разработчики опубликовали 13 минут геймплея нового Gotham Knights.

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