Енот с проспекта Славы оказался енотовидной собакой и уехал домой

Собаку спасли волонтеры, которые разыскали владельцев.

Енот с проспекта Славы оказался енотовидной собакой и отправился домой. Оказалось, что животное сорвалось с поводка во время прогулки. Хозяева пытались отыскать питомца и нашли его благодаря социальным сетям. Местные жители написали, что заметили дикого зверька, который забился под бетонные плиты железнодорожной станции в Купчино. Неравнодушная очевидица пыталась дозвониться до различных служб, чтобы помочь "еноту", но этого у нее так и не вышло. Зато пост заметили те, кто реально помог животному.

На данный момент енотовидной собаке ничего не угрожает. Он находится в теплом доме. Ее удалось поймать при помощи волонтеров и зоозащитников.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургская пара ищет енота Йокки в Выборгском районе Ленобласти.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб

