Актриса фильма "Дьявол носит Prada" Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности

В своем Instagram она показала фото округлившегося живота.

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй призналась в этом в своем Instagram, что беременна второй раз. Она показала в социальной сети округлившийся живот и написала "это не для фильма".

У 36-летней актрисы и ее возлюбленного Адама Шульмана уже есть трехлетний сын Джонатан Роузбэнкс. Пара старается не показывать его в социальных сетях и как можно реже ходить с ним на крупные мероприятия. Пол второго ребенка актриса пока что не сообщила.

Энн Хэтэуэй начала встречаться с Адамом Шульманом в 2008-ом году. Через четыре года они сыграли свою свадьбу в Калифорнии.

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Фото и видео: Instagram/ annehathaway