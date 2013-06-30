Эндокринолог рассказала об опасности употребления витаминов

Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева рассказала RT о вреде витаминов.
Врач отметила, что прием любых витаминов или минеральных веществ без назначения доктора может привести к весьма плачевным последствиям, например возникновению новообразований. Дзгоева рассказала, что потребление в определенном возрасте железа может вовсе привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Также эндокринолог возмущена тем фактом, что часто БАДы попадают на прилавки без исследования безопасности и эффективности.
Ранее специалисты назвали 5 лучших продуктов с антиоксидантами для печени.
Видео: YouTube/ Insider
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