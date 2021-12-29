Эндокринолог Минздрава попросил Путина поддержать программу борьбы с диабетом

Иван Дедов рассказал, какой видит систему эндокринологии в России.

Главный эндокринолог российского Минздрава попросил президента Владимира Путина поддержать федеральную программу борьбы с сахарным диабетом. Такое заявление Иван Дедов сделал во время торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле. Эксперт уточнил, что высококлассные специалисты готовы подключиться к проекту и оказывать профессиональную медицинскую помощь миллионам пациентам.

Финансовой основой вот такого проекта могла бы, конечно, стать федеральная программа борьбы, как сегодня успешно работает программа борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поддержите этот проект. Иван Дедов, главный эндокринолог РФ

По слова Дедова, во время пандемии коронавируса больные сахарным диабетом стали самой уязвимой категорией взрослых пациентов. Медик предложил кардинально изменить структуру и функционал эндокринологической службы. Для этого необходимо создать обновленные первичные отделения и региональные поликлинического типа центры мониторинга здоровья, стационарные отделения и программы подготовки кадров.

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Фото и видео: Kremlin.ru

