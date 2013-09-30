Елку в поликлинике №96 украсят открытками с благодарностями врачам

Мероприятие состоится 25 декабря.

В субботу, 25 декабря, волонтеры-медики помогут нарядить новогоднюю ёлку и развесить гирлянды и украшения в холле поликлиники №96, расположенной на проспекте Просвещения. В качестве игрушек для елки используют и открытки "Спасибо" со словами благодарности от людей, чьи жизни спасли медики. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

С 4 декабря по 9 января 2022 года при участии волонтеров-медиков и студенческого волонтерского центра "Добрый мед" проходит общероссийская акция "Новый год в каждый дом", которая направлена поддерживать людей и создавать новогоднее настроение в период пандемии.

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Фото: pexels.com