Елку из Петербурга можно будет увидеть на выставке "Россия"

Когда выставка завершится, деревья высадят на территории ВДНХ.

На ВДНХ появится праздничная ель. В рамках программы выставки-форума "Россия" на ВДНХ с 1 декабря по 12 февраля пройдет выставка "Елки России". Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

На выставке покажут 89 новогодних живых елей, представляющих все регионы России. Среди них будет и ель из Северной столицы.

Цель выставки – представить каждый регион России новогодним деревом. Каждая елка будет украшена в стиле своего города. Ели олицетворяют народные художественные промыслы и художественные ремесла субъектов страны.

Когда выставка завершится, деревья высадят на территории ВДНХ. Они будут напоминать о Международной выставке-форуме "Россия". Аллея символизирует единство регионов.

Ранее на Piter.tv: на Дворцовой площади появится "фотозона" перед Новым годом.

Фото: Телеграм / Пиотровский Online