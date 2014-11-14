Елизавета II поделилась чувствами после смерти мужа

Монарх подчеркнула важность сохранения семейных традиций.

Королева Великобритании Елизавета II поделилась чувствами после смерти своего супруга принца Филиппа. Она высказалась о переживаниях в ходе рождественского обращения к нации. Видеообращение опубликовано на официальной странице королевской семьи в социальной сети Instagram.

Монарх заявила, что протяжении нескольких месяцев с момента смерти мужа ее утешали теплые сообщения из разных частей мира, в которых выражалась благодарность за то, что принц Филипп сделал.

Рождество может быть тяжелым для тех, кто потерял близких. В этом году я особенно понимаю, почему <…> Жизнь, разумеется, состоит как из знакомств, так и из прощаний. Я и моя семья сильно скучаем по нему. Елизавета II, королева Великобритании

Она подчеркнула важность сохранения семейных традиций и добавила, что принц хотел, чтобы его семья наслаждалась Рождеством, несмотря на утрату.

Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Его брак с супругой продолжался на протяжении 73 лет. Принца похоронили в часовне Святого Георгия 17 апреля.

Ранее умер сыгравший в "Шерлоке Холмсе" актер Владимир Татосов.

Видео: YouTube / The Sun