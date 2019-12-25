Елизавета Боярская устроила "день рожденческую вечеринку с антителами"

Актриса поблагодарила своих друзей за "счастливейший вечер".

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская устроила вечеринку в честь своего дня рождения. Артистка опубликовала в Instagram фотографию в окружении многочисленных друзей.

"День Рожденческая вечеринка с Антителами", - подписала снимок Боярская.

Актриса поблагодарила друзей за "счастливейший вечер", бесконечный поток поздравлений, добрые слова и пожелания. Напомним, 20 декабря, Лизе исполнилось 35 лет.

Ранее Боярская рассказала о студенческом романе с Козловским.

Фото: Instagram / lizavetabo