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Елизавета Боярская устроила "день рожденческую вечеринку с антителами"
Сегодня, 10:22
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Alena_Zinovieva

Елизавета Боярская устроила "день рожденческую вечеринку с антителами"

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Актриса поблагодарила своих друзей за "счастливейший вечер".

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская устроила вечеринку в честь своего дня рождения. Артистка опубликовала в Instagram фотографию в окружении многочисленных друзей.

"День Рожденческая вечеринка с Антителами", - подписала снимок Боярская.

Актриса поблагодарила друзей за "счастливейший вечер", бесконечный поток поздравлений, добрые слова и пожелания. Напомним, 20 декабря, Лизе исполнилось 35 лет.

Ранее Боярская рассказала о студенческом романе с Козловским.

Фото: Instagram / lizavetabo

Теги: вечеринка, елизавета боярская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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