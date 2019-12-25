Елизавета Боярская назвала самых красивых актрис

Своих российских коллег она намерено не тронула.

Актриса театра и кино Елизавета Боярская составила список самых красивых актрис. Своим мнением она поделилась на своей странице в Instagram.

"Меня, давеча, в интервью попросили назвать 5 самых красивых, по моему мнению, актрис. Я погрузилась в думу", - заявила в начале своего поста Боярская.

Актриса отметила, что с благоговением относится к красоте в природе, в архитектуре, в интерьере, в одежде, в кадре, в живописи, фотографии. Она призналась, что не может оторвать глаз от красивых женщин, мужчин, детей и животных. Подчеркнув, что вкусы у всех разные, Елизавета назвала шесть, по ее мнению, безусловных красавиц.

В этот список попали Лив Тайлер, Роми Шнайдер, Рене Руссо, Брук Шилдс, Ева Грин и Мишель Пфайфер. Своих российских коллег Боярская намерено не тронула, заявив, что они все прекрасны без исключения.

Ранее мы писали, что Елизавета Боярская объявила сбор денег на лечение актера "Убойной силы".

Фото: Instagram / lizavetabo