"Ставропольский бройлер" подал в суд на Елену Малышеву и Первый канал

Дело размещено в картотеке судебных дел Арбитражного суда.

Компания "Ставропольский бройлер" подала в суд на редакцию программы "Здоровье" Елены Малышевой и Первый канал. Дело размещено в картотеке судебных дел Арбитражного суда.

Заявление появилось в картотеке 11 апреля. Содержания иска пока что нет. Рассматривать дело будет судья Ольга Никонова. Она возглавляет коллегию по рассмотрению споров, связанных с охраной интеллектуальной собственности и споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

Однако, в 2017 году в передаче Малышевой рассказывалось о проверке "Роскачеством" цыплят-бройлеров. В одной из марок, которая входит в агрохолдинг "Ставропольский бройлер", была найдена сальмонелла. Компания с этим не согласна.

Ранее на Piter.TV: Врач-остеопат из Петербурга потребовал извинений от Елены Малышевой.

Фото: Картотека Арбитражного суда

Видео: malysheva.live/ Instagram; AXIOMA/ YouTube