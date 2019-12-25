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На Петроградской стороне на голову женщине упал элемент фасада
Сегодня, 9:07
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IRINA_CHALKINA

На Петроградской стороне на голову женщине упал элемент фасада

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На место прибыли представители компании-подрядчика Фонда капитального ремонта.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что на Петроградской стороне на голову женщине упал элемент фасада. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел у дома на Большом проспекте Петроградской стороны дома, 47. Элемент фасада упал на голову 45-летней петербурженке. Женщина была незамедлительно доставлена в больницу. По словам очевидцев, она находилась в сознании.

На место происшествия прибыли представители компании-подрядчика Фонда капитального ремонта.

Ранее мы сообщали о том, что девушке понадобилась медицинская помощь после избиения на школьном стадионе на Гражданском проспекте.

Фото:Piter.TV

Теги: петроградская сторона, упал кусок фасада
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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