На место прибыли представители компании-подрядчика Фонда капитального ремонта.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что на Петроградской стороне на голову женщине упал элемент фасада. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел у дома на Большом проспекте Петроградской стороны дома, 47. Элемент фасада упал на голову 45-летней петербурженке. Женщина была незамедлительно доставлена в больницу. По словам очевидцев, она находилась в сознании.

На место происшествия прибыли представители компании-подрядчика Фонда капитального ремонта.

Ранее мы сообщали о том, что девушке понадобилась медицинская помощь после избиения на школьном стадионе на Гражданском проспекте.

Фото:Piter.TV