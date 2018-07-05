Электропоезда "Ласточка" поедут из Петербурга в Сосново с 18 января

Две обычные электрички на маршруте станут скоростными.

Электропоезда "Ласточка" отправятся в путь между Петербургом и Сосново с 18 января, сообщили в пресс-службе АО "СЗППК". По будням два поезда на участке от Финляндского вокзала до поселка в Приозерском районе Ленобласти станут скоростными.

В связи с изменениями нумерация двух пригородных поездов также поменяется: из Петербурга в Сосново отправится состав №7525 вместо №6525. Отправится в путь он в 10.27, на место он прибудет в 12.07. Обратный поезд №6532 станет №7532 и поедет из Сосново в 13.04. Обратно в город состав вернется в 14.46.

Абонементные билеты, оформленные до 18 января и рассчитанные на проезд в обычных электричках по этому маршруту, будут действительны для проезда и в "Ласточках".

РЖД запустит несколько дополнительных "Сапсанов" между Петербургом и Москвой 27 декабря.

Фото: Piter.TV