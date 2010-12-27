Электропоезд "Ласточка" из Петрозаводска остановился в лесу на 2 часа

Проблема вызвана аварией товарного состава на путях.

Пассажиры электропоезда рассказали, что вечером 7 ноября произошел странный инцидент с "Ласточкой", которая следовала из Петрозаводска в Петербург. Состав должен был прибыть на вокзал в 22:56. Однако после того, как поезд проехал Волховстрой, он остановился прямо в лесном массиве.

Проводники "Ласточки" объяснили, что на железной дороге впереди произошла небольшая авария. В ней пострадал товарный состав. Людей предупредили, что задержка по маршруту следования достигнет минимум двух часов.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Ласточка"из Тосно в Петербург задержалась на час по техническим причинам.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПБ/Роман Евтюков

