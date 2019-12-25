Электронный дневник работал некорректно из-за обновления системы

Родители петербургских школьников заметили сбои в четверг.

В четверг, 19 ноября, родители петербургских школьников заметили сбои работе электронного дневника.

Система не отображала оценки учащегося. Родители уточнили, что это "неприемлемо" в условиях, когда часть учеников получают задания дистанционно. В комитете по информатизации и связи рассказали, что сбои произошли из-за обновления системы. Обновления увеличат производительность и расширят функционал.

Кроме того в пресс-службе отметили, что обращения родителей были не массовые.

Ранее мы писали, что в Петербурге создали приложение для дистанционного обучения в начальной школе.

Фото: Piter.TV