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"Пропавший" замглавы таможни Северо-Запада уволен за нарушение дисциплины
Сегодня, 9:16
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nastya960

"Пропавший" замглавы таможни Северо-Запада уволен за нарушение дисциплины

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Мамчур был начальником службы таможенного контроля после выпуска товаров.

Заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Максим Мамчур, который не приходил на службу с середины ноября, а также по непроверенной информации находится за границей, уволен за нарушение дисциплины. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мамчур был начальником службы таможенного контроля после выпуска товаров, также он носил специальное звание полковника таможенной службы.  

В Петербурге пропал заместитель главы Северо-Западной таможни Максим Мамчур.

Фото: ФТС

Теги: мамчур, сзту
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости СПб,

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