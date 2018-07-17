"Пропавший" замглавы таможни Северо-Запада уволен за нарушение дисциплины

Мамчур был начальником службы таможенного контроля после выпуска товаров.

Заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Максим Мамчур, который не приходил на службу с середины ноября, а также по непроверенной информации находится за границей, уволен за нарушение дисциплины. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мамчур был начальником службы таможенного контроля после выпуска товаров, также он носил специальное звание полковника таможенной службы.

В Петербурге пропал заместитель главы Северо-Западной таможни Максим Мамчур.

Фото: ФТС