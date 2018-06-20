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Электробусы перевезли 100 тысяч петербуржцев за месяц работы
Вчера, 21:46
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IRINA_CHALKINA

Электробусы перевезли 100 тысяч петербуржцев за месяц работы

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Общественный транспорт курсирует между Васильевским островом и Петроградкой.

Во вторник, 23 апреля. стало известно о том, что электробусы перевезли 100 тысяч петербуржцев за месяц работы. Об этом сообщает пресс-служба "Пассажиравтотранса".

Так, общественный транспорт за месяц прошел около 32 тысяч километров. 

Сейчас новый общественный транспорт движется по маршруту 128. Направление соединяет Петроградский район с Васильевским островом. Известно, что за время эксплуатации возникали небольшие неполадки, которые оперативно устранялись ремонтными служащими по гарантийным обязательствам. Проблем в планировании работы электробусов не было.

Напоним, что новый транспорт отличается передовым дизайном. Его зарядка будет осуществляться в автопарке. Дополнительной инфраструктуры ему не потребуется. Новые электробусы независимы от контактной сети и обладают манёвренностью обычного автобуса. 

Ранее мы сообщали о том, что На проспекте Стачек из-за ремонта путей изменится движение трамваев

Фото: Piter.TV

Теги: новости спб, общество, электробусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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