Общественный транспорт курсирует между Васильевским островом и Петроградкой.

Во вторник, 23 апреля. стало известно о том, что электробусы перевезли 100 тысяч петербуржцев за месяц работы. Об этом сообщает пресс-служба "Пассажиравтотранса".

Так, общественный транспорт за месяц прошел около 32 тысяч километров.

Сейчас новый общественный транспорт движется по маршруту 128. Направление соединяет Петроградский район с Васильевским островом. Известно, что за время эксплуатации возникали небольшие неполадки, которые оперативно устранялись ремонтными служащими по гарантийным обязательствам. Проблем в планировании работы электробусов не было.

Напоним, что новый транспорт отличается передовым дизайном. Его зарядка будет осуществляться в автопарке. Дополнительной инфраструктуры ему не потребуется. Новые электробусы независимы от контактной сети и обладают манёвренностью обычного автобуса.

Ранее мы сообщали о том, что На проспекте Стачек из-за ремонта путей изменится движение трамваев

Фото: Piter.TV