Электричка в Ленобласти насмерть сбила пенсионерку

Она перебегала пути на запрещающий сигнал светофора.

Пенсионерка попала под электричку, которая следовала из Петербурга в Выборг. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Инцидент произошёл днём 20 июня на станции Верхнее Черкасово. По предварительной информации, 73-летняя жительница Ленобласти перебегала пути на запрещающий сигнал светофора.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В начале июня 19-летний житель Ленобласти погиб под колесами грузового поезда.

Фото: Piter.tv