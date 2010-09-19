Электричка между Петербургом и Сертолово начнет курсировать в конце 2025 года

Было принято решение, и РЖД с "Октябрьской железной дорогой" уже выделили необходимые средства.

Скоростное сообщение между Петербургом и Сертолово, расположенным во Всеволожском районе, планируется запустить к концу 2025 года, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе "прямой линии" 3 июня.

Было принято решение, и РЖД с "Октябрьской железной дорогой" уже выделили необходимые средства. В настоящее время идет проектирование, а в этом году начнется строительство.

Тактовое движение должно быть открыто в Сертолово до конца 2025 года, подчеркнул глава региона.

Ранее мы сообщили о том, что открыто тактовое движение электричек "Петербург – Мельничный Ручей".

Фото: Telegram / Спб-Главный