Электричка между Петербургом и Сертолово начнет курсировать в конце 2025 года

Скоростное сообщение между Петербургом и Сертолово, расположенным во Всеволожском районе, планируется запустить к концу 2025 года, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе "прямой линии" 3 июня.
Было принято решение, и РЖД с "Октябрьской железной дорогой" уже выделили необходимые средства. В настоящее время идет проектирование, а в этом году начнется строительство.
Тактовое движение должно быть открыто в Сертолово до конца 2025 года, подчеркнул глава региона.
Ранее мы сообщили о том, что открыто тактовое движение электричек "Петербург – Мельничный Ручей".
Фото: Telegram / Спб-Главный
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