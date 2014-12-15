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Электричка Финляндского направления более получаса простояла на станции Новая Деревня
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Электричка Финляндского направления более получаса простояла на станции Новая Деревня

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Последний поезд на Белоостров задержался на станции Новая Деревня по неизвестной причине.

9 августа электропоезд, следующий в Финляндском направлении до станции "Белоостров" прибыл в 23.50 на станцию "Новая Деревня", но после отведённого на остановку времени не тронулся с места. По предварительной информации, задержка могла быть связана с происшествием на путях. 

Поезд возобновил движение примерно в 00.20 10 августа, спустя полчаса после остановки. Информация о причинах задержки состава уточняется. 
Ранее подросток попал под поезд в Кировском районе.

Теги: белоостров, новая деревня, финляндское направление, чп на жд, электричка остановилась
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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