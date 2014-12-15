Электричка Финляндского направления более получаса простояла на станции Новая Деревня

Последний поезд на Белоостров задержался на станции Новая Деревня по неизвестной причине.

9 августа электропоезд, следующий в Финляндском направлении до станции "Белоостров" прибыл в 23.50 на станцию "Новая Деревня", но после отведённого на остановку времени не тронулся с места. По предварительной информации, задержка могла быть связана с происшествием на путях.



Поезд возобновил движение примерно в 00.20 10 августа, спустя полчаса после остановки. Информация о причинах задержки состава уточняется.

Ранее подросток попал под поезд в Кировском районе.