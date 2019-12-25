Подросток попал под поезд в Кировском районе

Поезд "Мурманск - Москва" сбил ребенка, ушедшего из дома.

Ночью с 3 на 4 августа на 59-м километре перегона "Мга - Назия" поезд, следовавший по маршруту "Мурманск - Москва", сбил 14-летнего подростка. Оказавшийся на путях мальчик скончался от полученных травм.

В обстоятельствах происшествия разбирается ГУ МВД на транспорте - на данный момент известно, что несовершеннолетний накануне ушел из дома в близлежащем садоводстве и значился пропавшим.

Ранее под поезд попал 17-летний подросток, переходивший через пути в наушниках и не заметивший приближение поезда.

Фото: Pexels