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Подросток попал под поезд в Кировском районе
Сегодня, 11:16
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Подросток попал под поезд в Кировском районе

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Поезд "Мурманск - Москва" сбил ребенка, ушедшего из дома.

Ночью с 3 на 4 августа на 59-м километре перегона "Мга - Назия" поезд, следовавший по маршруту "Мурманск - Москва", сбил 14-летнего подростка. Оказавшийся на путях мальчик скончался от полученных травм. 

В обстоятельствах происшествия разбирается ГУ МВД на транспорте - на данный момент известно, что несовершеннолетний накануне ушел из дома в близлежащем садоводстве и значился пропавшим. 

Ранее под поезд попал 17-летний подросток, переходивший через пути в наушниках и не заметивший приближение поезда.

Фото: Pexels

Теги: кировский район, мга назия, несчастный случай на путях, поезд сбил ребенка, попал под поезд, чп на жд
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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