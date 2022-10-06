Electronic Arts представила геймплейный ролик ремейка Dead Space

Релиз игры намечен на 27 января.

Студия-разработчик и издательство Electronic Arts представила геймплейный ролик ремейка компьютерной игры Dead Space. Ролик опубликован в официальном YouTube-канале проекта. Известно, что выход игры в свет запланирован на 27 января 2023 года на персональных компьютерах, а также консолях PlayStation 5 и Xboх Series X/S. В видео представлено несколько моментов, а также показаны действия основного персонажа - инженера по имени Айзек Кларк, некроморфов и корабль USG Ishimura.

Напомним, что на игре стоит возрастное ограничение в 18+.

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Фото и видео: YouTube / Electronic Arts