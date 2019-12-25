Елагин дворец откроют для посетителей 13 апреля

Посетители смогут не только посмотреть на внутреннее убранство царской резиденции XIX века, но и впервые побывать в кабинете Александра I.

Елагин дворец в Петербурге после комплексной реставрации 13 апреля вновь откроет свои двери для посетителей. Об этом сообщили в группе ЦПКиО им. Кирова в "ВКонтакте".

Посетители смогут не только посмотреть на внутреннее убранство царской резиденции XIX века, но и впервые побывать в кабинете Александра I. В честь открытия дворца будет разыгран фотоальбом с видами Елагина острова. Победителей выберут 12 апреля.

Елагин дворец был построен по проекту архитектора Карла Росси в 1818-1824 гг. До начала XX века он находился во владении императорской семьи Романовых. За последние пять лет на реставрацию дворца было выделено более 280 млн рублей.

В этом году в Петербурге отремонтируют 39 объектов, в том числе парк Елагина острова.

Фото: Piter.tv