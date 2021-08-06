Фестиваль уличных театров пройдет в ЦПКиО им. Кирова с 26 по 28 июля

Планируются спектакли-путешествия и музыкальные променады.

В Петербурге пройдет с 26 по 28 июля Фестиваль уличных театров "Елагин Парк". Об этом сообщили в tg-канале парка.

В программе: спектакли-путешествия и музыкальные променады, яркие шоу-программы и авангардные пластические постановки, клоунада и пантомима. Более 120 показов нон-стоп на 13 площадках Парка на Елагином острове. Пресс-служба ЦПКиО им. Кирова

Ранее мы писали, что на Дворцовой площади пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу.

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова