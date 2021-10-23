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На Дворцовой площади пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу
Сегодня, 17:14
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На Дворцовой площади пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу

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За трофей будут сражаться  32 лучшие команды страны в женском и мужском разрядах.

На Дворцовой площади пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу. Он продлится с 11 по 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Площадку уже готовят для состязаний. ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ по организации спортивного мероприятия федерального значения. Работы разрешены с 1 по 21 июля 2024 г.

За трофей будут сражаться  32 лучшие команды страны в женском и мужском разрядах. Борьба за победу начнется с группового этапа.

Ранее мы писали, что в Таврическом саду 6 июля пройдет семейный фестиваль.

Фото: Pxhere

Теги: гати, дворцовая площадь, кубок россии по пляжному волейболу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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