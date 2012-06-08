В выходные восточная часть ЦПКиО им. Кирова будет закрыта для посетителей

Временные ограничения не коснутся музеев острова.

На несколько дней выпускникам Петербурга отдадут кусочек Елагина острова. В связи с этим 5 и 6 июля восточная часть ЦПКиО им. Кирова будет закрыта. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что временные ограничения не коснутся музеев острова – Елагин дворец, выставочные залы Конюшенного корпуса и Музей художественного стекла будут открыты. Посетителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Остаемся верными традициям и в этом году. Поздравляем молодых и дерзких, а в подарок отдаем им на несколько дней кусочек острова. Пресс-служба ЦПКиО им. Кирова

Ранее мы писали, что на Елагином острове пройдет АртФест.

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова