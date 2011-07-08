Экзотическую змею заметили в Сосновом Бору

С помощью неравнодушных жителей города полоз вернулся к хозяевам.

Вчера днем, 17 июля, жители Соснового Бора обнаружили рыжую змею во дворе жилого дома на Молодежной, 42. Об этом рассказали очевидцы в телеграм-канале "Маяк. Сосновый Бор".

Прохожие забрали змею на передержку, чтобы она не потерялась в зарослях. Как выяснилось, питомец оказался экзотическим видом полоза. Он живет в террариуме квартиры.

История закончилась положительно: с помощью неравнодушных жителей города полоз вернулся к хозяевам.

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Видео: Телеграм / Маяк. Сосновый Бор