Экзитпол: в Петербурге 68,9% проголосовавших одобрили поправки в Конституцию

Данные привела ведущий специалист-аналитик Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра.

Стали известны итоги экзитпола, посвященного голосованию по поправкам в Конституцию России. Как заявила 1 июля специалист-аналитик Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Эмилия Черешкевич, за поправки в проголосовало 68,9% избирателей.

Ранее мы сообщали о том, что к 12:00 1 июля явка на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию составила 62,17%: приняли участие 2 390 088 человек. Данные предоставила городская избирательная комиссия.

Фото: Piter.tv