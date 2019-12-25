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Экзитпол: в Петербурге 68,9% проголосовавших одобрили поправки в Конституцию
Сегодня, 18:12
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fvbykov

Экзитпол: в Петербурге 68,9% проголосовавших одобрили поправки в Конституцию

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Данные привела ведущий специалист-аналитик Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра.

Стали известны итоги экзитпола, посвященного голосованию по поправкам в Конституцию России. Как заявила 1 июля специалист-аналитик Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Эмилия Черешкевич, за поправки в проголосовало 68,9% избирателей. 

Ранее мы сообщали о том, что к 12:00 1 июля явка на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию составила 62,17%: приняли участие 2 390 088 человек. Данные предоставила городская избирательная комиссия.

Фото: Piter.tv

Теги: голосование, поправки в конституцию, экзитпол
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости СПб,

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