Экспозицию Петербурга на выставке "Россия" в Москве посетили 100 тыс. человек

100-тысячной посетительнице "России" Дарье подарили бесплатное проживание в отеле Северной столицы с видом на Исаакиевский собор.

На Международной выставке "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ, экспозицию Петербурга посетили 100 тыс. человек. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 21 ноября.

100-тысячной посетительнице "России" Дарье подарили бесплатное проживание в отеле Северной столицы с видом на Исаакиевский собор. Девушка сообщила, что родилась в Петербурге и заинтересовалась тем, как город выглядит на экспозиции.

Очень долго собиралась посетить выставку и только сегодня получилось. Не думала о возможности стать юбилейным посетителем. Недавно была в гостях у бабушки и у дедушки, и они мне рассказали, что на ВДНХ невероятная экспозиция нашего родного города, поэтому я с радостью приехала. Дарья, 100-тысячная посетительница экспозиции Петербурга на Международной выставке "Россия"

Напомним, что выставка открылась 4 ноября и завершится 12 апреля 2024 года. Вход свободный.

Фото: Смольный