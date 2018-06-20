Угольная котельная Биржи обойдется Эрмитажу в 7,6 млн рублей

Здание Биржи было передано Эрмитажу в 2013 году.

Оборудование угольной котельной здания Биржи на стрелке Васильевского острова обходится государственному музею "Эрмитаж" в несколько миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Здание Биржи было построено в 1805-1816 и в 2013 было передано в ведение Эрмитажа. С тех пор решается вопрос о ремонте здания и последующем размещении в нем Музея геральдики и Зала церемоний. В ноябре был выбран подрядчик для реставрационных работ. На то время, пока памятник архитектуры будут приводить в порядок, необходимо поддерживать в его внутренних помещениях определенную температуру воздуха.

Поэтому теперь ищется подрядчик, который с 1 июня 2019 по 30 апреля 2020 будет отвечать за сохранность оборудования котельной, поддерживать необходимую температуру и подготовит оборудование к зимнему сезону. На это потратят 7 634 850,43 рублей.

Ранее на Piter.TV: Эрмитаж отреставрирует здание Биржи.

Фото:Википедия