Экспертиза: Ещенко умерла от четырех выстрелов в голову

Также ее до этого душили.

В среду, 23 сентября, состоялось очередное судебное заседание по делу доцента Олега Соколова, который обвиняется в жестоком убийстве своей сожительницы Анастасии Ещенко. После убийства историк расчленил тело девушки и выбросил в Мойку.

В ходе заседания 23 сентября показания дал судмедэксперт Виктор Василенко, который рассказал о заключении экспертов. Он рассказал, что сначала девушку придушили - до перелома подъязычной кости и хрящей гортани, но она была еще жива. После четыре раза выстрелили ей в голову с расстояния от метра до полуметра. Смерть наступила из-за проникающих ранений. Также Василенко отметил, что обвиняемый после этого не просто отпиливал части тела Анастасии Ещенко, но и доламывал их.

Обвинение утверждает, что в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года Олег Соколов в своей квартире в ходе бытового конфликта с Ещенко выстрелил в нее, тело он позже расчленил с помощью пилы-ножовки по дереву, двух кухонных ножей и топора. Части тела он сбросил в Мойку.

Ранее адвокат историка Соколова подал в суд на издателя "Фонтанки".

Фото: объединенная пресс-служба городских судов Петербурга