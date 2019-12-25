Адвокат историка Соколова подал в суд на издателя "Фонтанки"

Почуева возмутили публикации издания по делу Соколова.

В четверг, 17 сентября, стало известно, что юрист Александр Почуев подал в суд на учредителя издания "Фонтанка". Об этом сообщили в gazeta.spb.ru.

Иск поступил в Куйбышевский районный суд. Юриста возмутил ряд публикаций "Фонтанки", которые были посвящены резонансному делу историка Олега Соколова. По всей видимости, информация в статьях показалась Почуеву оскорбительной. Более подробной информации по иску пока нет.

Напомним, что юрист Почуев известен тем, что выступал в роли адвоката историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Ранее мы писали, что историк Олег Соколов потребовал удалить документальный фильм, в котором его обвиняют в избиении.

Фото: Piter.TV