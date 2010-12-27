Эксперты: "Качеством дорог в стране недовольны 87% россиян"

Многим по этой причине приходится ремонтировать ТС несколько раз в год.

Большинство российских пешеходов и автомобилистов недовольны качеством дорог в стране. Об этом сообщает RT со ссылкой на экспертов Общероссийского народного фронта

Качество дорог не устраивает 87% опрошенных, еще 29% респондентов рассказали, что из-за плохих дорог им приходится ремонтировать ТС несколько раз в год, а 53% россиян вынуждены существенно снижать скорость движения.

Больше половины россиян недовольны и качество уборки дорог (55%), 43% опрошенных недовольны низким качеством разметки на дорогах. Еще 40% говорят о плохом освещении.

Были опрошены 2,4 тысячи человек.

В конце Комендантского проспекта к началу осени появится новая дорога.



