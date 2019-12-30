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Эксперты сравнили ситуацию в Абхазии с событиями в регионе в 2014 году
Сегодня, 22:42
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nadezhda_sib

Эксперты сравнили ситуацию в Абхазии с событиями в регионе в 2014 году

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История президента Александра Анкваба повторилась с Раулем Хаджимбы.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" сравнили события, происходящие сейчас в Абхазии, с тем, что происходило в регионе в 2014 году. 

"Утративший популярность президент, митинги протеста, массовые беспорядки, захват здания администрации президента, переговоры с оппозицией при участии российских представителей, отставка президента",

— провели аналогию специалисты. 

В апреле-августе 2014 года в Абхазии произошел политический кризис, противники действующей власти вышли на митинги. В результате президент республики Александра Анкваба подал в отставку, его место занял Рауль Хаджимба. 

В этом году демонстранты потребовали признать результаты президентских выборов в 2019 году недействительными и ворвались в здание администрации. За отставку Рауля Хаджимбы проголосовал парламент республики, президент не сразу же согласился уйти в отставку, но 12 принял такое решение. 

Фото: presidentofabkhazia.org/president/

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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