Эксперты сравнили ситуацию в Абхазии с событиями в регионе в 2014 году

История президента Александра Анкваба повторилась с Раулем Хаджимбы.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" сравнили события, происходящие сейчас в Абхазии, с тем, что происходило в регионе в 2014 году.

"Утративший популярность президент, митинги протеста, массовые беспорядки, захват здания администрации президента, переговоры с оппозицией при участии российских представителей, отставка президента", — провели аналогию специалисты.

В апреле-августе 2014 года в Абхазии произошел политический кризис, противники действующей власти вышли на митинги. В результате президент республики Александра Анкваба подал в отставку, его место занял Рауль Хаджимба.

В этом году демонстранты потребовали признать результаты президентских выборов в 2019 году недействительными и ворвались в здание администрации. За отставку Рауля Хаджимбы проголосовал парламент республики, президент не сразу же согласился уйти в отставку, но 12 принял такое решение.

Фото: presidentofabkhazia.org/president/