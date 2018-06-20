Эксперты создали рейтинг неопалимых соборов Петербурга

По мнению архитектора Никиты Тимонина, главная пожарная опасность для зданий это ремонт и реставрация.

Во вторник, 16 апреля, эксперты составили рейтинг неопалимых соборов Петербурга. Об этом сообщает канал "MASH".

По мнению архитектора Никиты Тимонина, главная пожарная опасность для зданий это ремонт и реставрация. Так, от небольшой искры, которая может появиться от болгарки может вспыхнуть все здание. Напомним, что пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция. Спасателям удалось сохранить структуру здания, а также эвакуировать реликвии, хранившиеся внутри.

В готической архитектуре всё строилось с минимальным запасом прочности, за счёт чего и получались такие ажурные конструкции. Наши петербургские храмы — более поздние, и строились уже совсем по другим технологиям, поэтому более надежны. Та часть Нотр-Дама, которая строилась раньше, пострадала меньше, потому что там, грубо говоря, более толстые стены отмечает эксперт

Как утверждает специалист, в Северной столице в самой большой опасности Спас на Крови, который реставрируют с лета 2017 года. Также Тимонин напомнил о том, что в Петербурге уже горели Петропавловский и Троицкий соборы.

По словам эксперта, самый огнестойкий памятник архитектуры в городе на Неве - Смольный. Так, в здании практически нет горючих отделочных материалов, а большинство сводов в кирпиче. Кроме того, один из самых безопасных соборов в Петербурге — Исаакиевский. Дело в том, что в нем сочетаются чугун, металл. Напомним, что в годы ВОВ там хранили ценные экспонаты других музеев Ленинграда и области.

Ранее мы сообщали о том, что Семья Арно и группа компаний Louis Vuitton пожертвует €200 млн на восстановление Норт-Дама

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