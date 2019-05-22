Эксперты рассказали о регистре доноров костного мозга

По словам Гапоновой, на сегодняшний день единого централизованного регистра не существует.

О создании федерального единого регистра доноров костного мозга рассказала заместитель генерального директора Национального Центра гематологии, главный трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова в беседе с "АиФ Петербург".

По словам Гапоновой, на сегодняшний день единого централизованного регистра не существует. Только разработан проект федерального закона - поправка в 323 ФЗ, согласно которой должен быть создан национальный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

В нем будут собраны все базы - и профильных медицинских учреждений, и те, которые ведут общественные организации. Также в этом документе будут находиться сведения обо всех потенциальных донорах и реципиентах.

Как сообщила Гапонова, в зарубежных странах в среднем в год выполняют 400-600 операций на 10 миллионов населения, а в России – около 40.

К сегодняшнему дню в России 17 государственных и частных регистров доноров костного мозга в разных субъектах, объединенных в единую поисковую базу. Она содержит сведения о 96 тысячах потенциальных доноров. Вероятность совместимого донора 1 к 10 000, поэтому 96 тысяч доноров сравнительно мало.

Ранее в федеральный регистр вступил 91 потенциальный донор костного мозга из Петербурга. Трехнедельный фестиваль выходного дня "Донорский WEEKEND" завершился.

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