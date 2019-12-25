В федеральный регистр вступил 91 потенциальный донор костного мозга из Петербурга

Трехнедельный фестиваль выходного дня "Донорский WEEKEND" завершился.

В среду, 1 декабря, в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями сообщили, что завершился трёхнедельный фестиваль выходного дня "Донорский WEEKEND".

Мероприятия, во время которых любой желающий мог вступить в федеральный регистр доноров костного мозга, проходили по субботам и воскресеньям с 13 до 28 ноября. Акцию организовали именно в выходные для удобства молодежи. По итогам мероприятий регистр потенциальных доноров костного мозга пополнили более чем на 90 человек.

Помимо вступления в регистр, прошли встречи с врачом-транфузиологом, с которым говорили о донорстве костного мозга, с почётным донором Санкт-Петербурга говорили о тесной связи донорства крови и донорства костного мозга, а также прошла встреча с бывшим пациентом, жизнь которого спас донор костного мозга.

Петербуржцы заполнили анкету и сдали 1 пробирку крови (4 мл), после чего данные занесли в базу, в которой и будут искать потенциальных доноров. Если в регистре находят генетического "близнеца",с потенциальным донором свяжутся, чтобы убедиться в готовности стать реальным донором. Сама донация гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга) практически не отличается от обычной донации крови.

Ранее мы писали, что в Петербурге появится отделение трансплантации.

Фото: Piter.tv