Эксперты рассказали как защитить питомцев от халатного отношения проводников

Владельцам животных дали рекомендации по тому, как не потерять и найти уже исчезнувшего питомца.

Эксперты в интервью телеканалу "360" рассказали о том, как защитить питомцев от халатного отношения персонала. Российская зоозащитница Анастасия Комагина уточнила, что при транспортировке животных следует использовать только пластиковую переноску с крепкими замками. Он пояснила, что из тряпичных переносок, которые застегиваются только на молнию, домашние коты действительно часто убегают. Они способны лапами "растеребить" молнию и открыть достаточный проем для побега. Однако на всякий случай хозяевам рекомендуется на время поездки повесить на кота ошейник с адресом владельца.

Специалист пояснила, что температура в минус 15 градусов является критической для кошек, которые живут на улице. Для домашних и ослабленных животных такой порог еще более низкий. В первую очередь у кошек начинают мерзнуть уши и хвост, затем - лапы, после - оставшееся тело. При температуре на улице ниже минус 20 градусов голодная кошка погибнет спустя 40 минут.

Кандидат технических наук, эксперт по экологической безопасности Роман Потоловский добавил, что после трагедии с котом Твиксом в Российских железных дорогах запретят проводникам высаживать любых животных из поезда. Домашних питомцев будут передавать сотрудникам на остановочных пунктах. Владельцам котов и собак аналитик посоветовал задуматься об использовании GPS-ошейников. Эта мера поможет эффективно отслеживать местоположение объекта. Эксперт напомнил, что при этом следует помнить, что традиционные GPS-системы имеют свои ограничения. Особенно это проявляется в плотных лесах, горных ущельях или вблизи высоток.

Но благодаря использованию нескольких спутниковых систем, включая ГЛОНАСС, можно обеспечить более точное отслеживание даже в сложных условиях. Роман Потоловский, эксперт

Выброшенного из поезда в Кирове кота Твикса из Ленобласти нашли мертвым.

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