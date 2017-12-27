Эксперт рассказал, как спасать животных и птиц. попавших в беду

Piter.tv расскажет что делать, если заметили животного или птицу в беде.

Сегодня, 10 января в Петербурге у Спаса на Крови спасатели вытащили вмерзшую в лед чайку . В связи с этой историей Piter.tv связался с экспертом и выяснил, что делать людям, если они обнаружили птицу или животного, которому требуется помощь.

Александра Саминская, эксперт Объединенных добровольных спасателей рассказала несколько простых правил, которые помогут спасти жизнь животного или птицы.

"Стоит помнить, что обращаться в службу за помощью необходимо лишь в том случае, если животному или птице действительно угрожает гибель. Если все же необходима помощь, следует обращаться в такие службы, как: МЧС, "Кошкоспас" и "Экстремум", - отмечает эксперт.

Кроме того, Александра отмечает, что не стоит рисковать жизнью и пытаться самостоятельно помочь пострадавшему. Эксперт объясняет это тем, что при спасении могут увеличиться жертвы.

Чтобы предотвратить черезвычаные ситуации с домашними животными, хозяева должны помнить, что гулять с питомцем на улице без поводка - опасно. К примеру кошка может испугаться любого шума и залезть на дерево, а слезть оттуда самостоятельно у нее вряд ли выйдет. Также Александра рассказала, что зачастую кошки застревают в вентиляции дома.

Фото, видео: "ВК" - "КОШКИСПАС. Спасаем ваших любимцев. ПСО Экстремум"