Эксперты рассказали, где в Петербурге торгуют некачественным молоком

Больше всего молочного фальсификата продают в маркетах "Верный", "Народный" и "Семишагофф".

Активисты петербургской организации "Общественный контроль" проверили 10 образцов молока и назвали марки, оказавшиеся совершенно некачественными. Подробным анализом продукции эксперты поделились на своем официальном сайте.

Как отметили активисты, известные торговые сети Петербурга продают огромное количество молочного фальсификата. Суррогат минует проверочную систему "Меркурий" и попадает на полки магазинов с необходимыми документами качества. Чаще всего плохое молоко экспертам попадалось в маркетах "Верный", "Народный" и "Семишагофф". В восьми образцах, купленных в этих точках, молочный жир практически отсутствовал и был почти полностью заменен дешевыми растительными жирами. Три марки фальсификата из пяти, как выяснилось, изготавливали по одному адресу разными юридическими лицами: молоко "Мещерские росы", "Зеленая лужайка" и продукция ООО "Лавина" появились на свет в одном месте и все оказались одинаково некачественными по содержанию молочного жира. Также молоко не соответствовало ГОСТ по массовым долям белка и жира и в избытке содержало растительные кислоты.

Также к фальсификату отнесли молоко "Южное" из Ростовской области, где молочный жир нашли только в следовых количествах. Примечательно, что первого производителя этого молока вынудили ликвидироваться из-за нарушений, но бизнес перекочевал к новому юрлицу и не стал отличаться качеством. Подделками оказались молоко от ООО "Молмаркет" и "С собственной фермы", а также продукция от ООО "Молоком" и ООО "Пятигорский молочный комбинат". Фальшивка от "Молмаркета" оказалась еще и самой дорогой во всех проверенных экземплярах – молоко стоило почти 50 рублей за литр.

Худшим молоком признали АО "Маслосырзавод "Славянский", где молочный жир полностью заменили растительным, его концентрацию неоправданно завысили, а массовую долю белка напротив сильно занизили. Примечательно, что изготовитель многие годы имеет дурную славу.

Хорошими марками молока оказались "Клевер" от Пискаревского молочного завода и "То, что надо!", продающееся в сети гипермаркетов "О"КЕЙ". Оба экземпляра полностью соответствовали требованиям ГОСТА.

Ранее петербургские активисты перечислили некачественные марки творога.

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